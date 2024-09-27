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Генменеджер «Наггетс» Келвин Бут: «У Йокича есть 10-летний пиковый период, когда он претендует на победу. Сейчас где-то на полпути»

"Если брать оптимальный сценарий, думаю, у Николы Йокича есть 10-летний пиковый период, когда он претендует на победу. И как мне кажется, мы сейчас где-то на полпути.

Источник: Sports

Так что нам, вероятно, предстоят еще около пяти подобных походов. Один уже привел к успеху, это здорово. Но повторить этот успех и дойти до самого конца будет невероятно сложно«, — заявил генеральный менеджер “Наггетс”.