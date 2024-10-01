Леброн Джеймс: «Чувствую себя просто отлично, замечательно провел лето. Все еще способен помочь команде завоевать трофей»

Олимпийские игры? Было здорово принять участие в столь значимом турнире. С учетом моего возраста я сильно там выступил. Тот уровень, который я продемонстрировал, заставил подумать: «Ладно, у меня осталось еще много сил. Очень много». И я могу помочь команде победить в финале и завоевать трофей, какой угодно — будь то золото Игр или трофей Лэрри О’Брайена, или что-то еще, я все равно на это способен", — заявил 39-летний форвард.