Энтони Дэвис о перспективах «Лейкерс»: «Если избежим проблем с травмами, сможем быть в числе лучших на Западе»

Преемственность помогает, мы будем отталкиваться и строиться от прошлогодней команды, она не так сильно изменилась. Считаю, что если мы избежим проблем с травмами и сможем оставаться здоровыми на протяжении всего чемпионата, сможем быть в числе лучших на Западе. Если же нас снова поразит вирус травм, будет тяжело«, — считает звездный “большой”.