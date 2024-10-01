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Энтони Дэвис о перспективах «Лейкерс»: «Если избежим проблем с травмами, сможем быть в числе лучших на Западе»

"Запад силен. В Западной конференции всегда было сложно, все команды с первой по пятнадцатую могут доставить проблемы. Так что нам не стоит слишком радоваться победам и унывать из-за поражений. Нужно выходить на площадку и сохранять спокойствие.

Источник: Sports

Преемственность помогает, мы будем отталкиваться и строиться от прошлогодней команды, она не так сильно изменилась. Считаю, что если мы избежим проблем с травмами и сможем оставаться здоровыми на протяжении всего чемпионата, сможем быть в числе лучших на Западе. Если же нас снова поразит вирус травм, будет тяжело«, — считает звездный “большой”.