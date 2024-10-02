Джарен Джексон получил мышечную травму на первой тренировке «Мемфиса»

«Мы ожидаем, что это растяжение», — сказал главный тренер «Мемфиса» Тэйлор Дженкинс.
25-летний Джексон, который был признан «Мистером замком» в 2023 году, пройдет МРТ-обследование, чтобы определить степень тяжести повреждения.
Бигмен «Гризлис» во время первого же занятия получил травмы мышцы задней поверхности бедра. В этот момент он совершал проход под кольцо.
«Мы ожидаем, что это растяжение», — сказал главный тренер «Мемфиса» Тэйлор Дженкинс.
25-летний Джексон, который был признан «Мистером замком» в 2023 году, пройдет МРТ-обследование, чтобы определить степень тяжести повреждения.