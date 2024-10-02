Сергей Козин: «После крупного поражения от ЦСКА “Уралмаш” должен быть настроен очень серьезно»

Соперник начал сезон с победы в Самаре, но следом крупно проиграл ЦСКА, и, как я понимаю, «Уралмаш» настроен очень серьезно. У них была целая неделя для подготовки к сегодняшнему матчу, и после такого крупного поражения от ЦСКА, я думаю, они приедут максимально заряженными и настроенными на игру.
Что касается нас, мы движемся от игры к игре. У нас выдалась сложная встреча против «Автодора», и я надеюсь, что у ребят уже получилось восстановиться после нее. Мы подходим к матчу с хорошим настроем и готовы дать бой«, — сказал главный тренер “Пари НН”.