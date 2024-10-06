Леброн Джеймс о первом предсезонном матче сына: «Чем больше времени он проведет на паркете с профессионалами, тем лучше станет»

Каждый новый уровень требует адаптации. Он подстраивался каждый раз, переходя в старшую школу, в университет и теперь в профессионалы. Чем больше времени он проведет на паркете с профессионалами, столкнется со скоростью, темпом, подобными вещами, тем лучше станет.