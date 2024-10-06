Леброн Джеймс и Энтони Дэвис примут участие в матче против «Финикса»

«Мы хотим перенести то, что делали на тренировках, в игровую среду. Мы очень точно понимаем, чего хотим добиться. Первый матч был одной из этих первых проб. Многие парни давно не играли всерьез, и это было видно», — рассказал Леброн Джеймс.