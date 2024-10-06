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Леброн Джеймс и Энтони Дэвис примут участие в матче против «Финикса»

Главный тренер «Лейкерс» подтвердил участие Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса в игре против «Финикса». Обе звезды пропустили проигранную стартовую встречу с «Миннесотой», чтобы отдохнуть после интенсивной тренировочной недели.

Источник: Sports

Главный тренер «Лейкерс» подтвердил участие Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса в игре против «Финикса». Обе звезды пропустили проигранную стартовую встречу с «Миннесотой», чтобы отдохнуть после интенсивной тренировочной недели. Баскетболисты играли за сборную США на олимпийском турнире.

Леброн Джеймс может впервые выйти на паркет со своим сыном, если Бронни снова получит игровое время. Новичок «Лейкерс» провел 16 минут на площадке в первом предсезонном матче.

«Мы хотим перенести то, что делали на тренировках, в игровую среду. Мы очень точно понимаем, чего хотим добиться. Первый матч был одной из этих первых проб. Многие парни давно не играли всерьез, и это было видно», — рассказал Леброн Джеймс.