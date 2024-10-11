Джей Джей Редик: «Сожалею о тоне своего февральского высказывания о Доке Риверсе»

Редик тогда сказал, что Риверс всегда находит себе оправдания, зачастую обвиняя в неудачах команду.
"Я не вступаю в ссоры и перепалки с людьми. И не собираюсь сейчас вдаваться в историю моих отношений с Доком. Вероятно, никогда не буду этого делать. У него все нормально, как мне кажется.
После того появления в «First Take» у меня было несколько разговоров с разными людьми — как на ESPN, так и в лиге — которые помогли мне понять, стоило ли мне остаться в СМИ или заняться тренерской работой. Скажу это еще раз, я сожалею о взятом тогда мною тоне. Я сожалею о тоне своих слов, я признал это«, — сказал главный тренер “Лейкерс”.
В среду калифорнийцы победили «Милуоки» в предсезонном матче — 107:102.