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Джей Джей Редик: «Сожалею о тоне своего февральского высказывания о Доке Риверсе»

В феврале работавший тогда на ESPN Редик раскритиковал своего бывшего тренера, который после назначения в «Милуоки» посреди сезона не мог придать команде новый импульс.
Источник: Sports

Редик тогда сказал, что Риверс всегда находит себе оправдания, зачастую обвиняя в неудачах команду.

"Я не вступаю в ссоры и перепалки с людьми. И не собираюсь сейчас вдаваться в историю моих отношений с Доком. Вероятно, никогда не буду этого делать. У него все нормально, как мне кажется.

После того появления в «First Take» у меня было несколько разговоров с разными людьми — как на ESPN, так и в лиге — которые помогли мне понять, стоило ли мне остаться в СМИ или заняться тренерской работой. Скажу это еще раз, я сожалею о взятом тогда мною тоне. Я сожалею о тоне своих слов, я признал это«, — сказал главный тренер “Лейкерс”.

В среду калифорнийцы победили «Милуоки» в предсезонном матче — 107:102.