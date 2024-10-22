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Джейлен Джонсон получил от «Атланты» продление контракта на 5 лет и 150 млн долларов

Тяжелый форвард (22 года, 203 см) получил от «Атланты» продление контракта на 5 лет и 150 миллионов долларов.

Баскетболист был выбран под 20-м номером на драфте-2021.

Джонсон готовится к четвертому сезону в составе «Хоукс». В минувшем розыгрыше НБА он набирал в среднем по 16,0 очка, 8,7 подбора и 3,6 передачи.