Алексей Швед набрал два очка в дебютной игре чемпионата Китая

Алексей провёл на площадке девять минут (меньше всех игроков на паркете) и за это время набрал два очка, три передачи и один подбор. Лучшим игроком встречи стал американский игрок и партнёр по команде Шведа Брэндон Гудвин, в своё время игравший в клубе НБА «Атланта Хоукс». На счету Гудвина 26 очков, пять передач и пять подборов.