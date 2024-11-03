Джоэл Эмбиид толкнул репортера в раздевалке в результате конфликта, НБА проведет расследование инцидента

«Ты можешь говорить, что я отстой. Что угодно обо мне как об игроке. Но никогда не упоминай моего умершего брата. Не говори о моей семье. Хочешь говорить со мной как мужчина, о баскетболе — хорошо. Но если ты снова заговоришь о моей семье — у нас будут проблемы», — заявил Эмбиид в раздевалке.