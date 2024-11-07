Брэндон Миллер принес «Шарлотт» победу над «Детройтом» победным броском под сирену после подбора

На счету баскетболиста 19 очков, 6 подборов и 4 передачи.
Наиболее результативным на площадке стал форвард Майлз Бриджес, в активе которого 27 очков и 7 подборов. Разыгрывающий Ламело Болл добавил 25 очков, 6 подборов и 8 передач.
Победу команде принес форвард Брэндон Миллер, взявший решающий подбор в нападении и забросивший двухочковый под сирену.
На счету баскетболиста 19 очков, 6 подборов и 4 передачи.
Наиболее результативным на площадке стал форвард Майлз Бриджес, в активе которого 27 очков и 7 подборов. Разыгрывающий Ламело Болл добавил 25 очков, 6 подборов и 8 передач.