Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Брэндон Миллер принес «Шарлотт» победу над «Детройтом» победным броском под сирену после подбора

Победу команде принес форвард Брэндон Миллер, взявший решающий подбор в нападении и забросивший двухочковый под сирену.

На счету баскетболиста 19 очков, 6 подборов и 4 передачи.

Наиболее результативным на площадке стал форвард Майлз Бриджес, в активе которого 27 очков и 7 подборов. Разыгрывающий Ламело Болл добавил 25 очков, 6 подборов и 8 передач.