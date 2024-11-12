Обманул судьбу: однорукий парень феерит в американском баскетболе

Рухнула стена из шлакоблоков
Любые физические ограничения в баскетболе — это красный флаг. Даже банальный недостаток роста — повод не взять в команду, даже если ты чудесно бросаешь и видишь площадку, как Мэджик Джонсон. Поэтому исключения настолько ценны, и в истории этого вида спорта их лелеют с особой тщательностью.
В НБА многие помнят 160-сантиметрового «малыша» Магси Богза, в лихие 80-е умиравшего в защите и умудрявшегося быть чертовски опасным под чужим кольцом. В памяти есть и другие примеры, но тем не менее физика в этой игре остается ключевым пунктом. И тем удивительнее видеть защитника Хансела Эммануэля. Нет, рост у него вполне нормальный — в районе 198 сантиметров. Но есть другой нюанс — у него нет левой руки.
Несчастье приключилось с Ханселом в шесть лет, когда он еще проживал в родном Санто-Доминго (Доминиканская Республика). На него рухнула стена из шлакоблоков. Руку придавило на два часа, врачи ничего сделать не смогли — пришлось ампутировать ниже плеча. Шесть месяцев он провел в больнице, и когда покинул ее, его жизнь изменилась окончательно и бесповоротно.
В детстве Хансел очень любил бейсбол и хотел заниматься им профессионально, но однорукий спортсмен в этом виде совершенно никак не может себя проявить. Из-за этого он обратил внимание на баскетбол, но и там все шло с большим трудом. Долгое время он не мог не то что работать с мячом — даже просто бегать. Из-за отсутствия левой руки Хансел постоянно падал на ровном месте.
Но затем он начал стремительно расти, и к 12 годам перевалил за отметку в 180 сантиметров. Еще через два года сделал свой первый данк. Тогда и пришло осознание, что это был абсолютно правильный выбор.
Новая жизнь в США
В 2021 году Хансел Эммануэль с семьей перебрался в США. Школа Life Christian Academy во Флориде предложила ему спортивную стипендию, и он оправдал ее в полном объеме. В скором времени в Штатах заговорили об одноруком чудо-баскетболисте, набирающем невообразимые цифры в 25 очков и 11 подборов, 6,9 передачи и 3,4 блокшота в среднем за игру. Короткие ролики с хайлайтами с участием Эммануэля моментально завирусились, и он стал одной из ярчайших звезд школьного баскетбола.
В 2022 году Хансел перешел в престижнейшую студенческую лигу NCAA. Ему предлагали стипендии сразу несколько университетов, но он остановился на NSULA из Луизианы. В студентах дела у Эммануэля шли труднее, и первый сезон вышел отнюдь не таким звездным, как в школе.
Во второй год он перешел в университет Остин Пэй, за который и играет до сих пор. В этом сезоне Хансел набирает по 5 очков, 5,5 подбора, 2,2 передачи и 2 перехвата за 18 минут в среднем в первом дивизионе NCAA, что, конечно, не очень много, но все же вполне неплохо. А недавно он отметился еще одним коронным хайлайтом — в матче с университетом Батлера после перехвата всадил мощнейший данк, чем восхитил зрителей на трибунах.
Сейчас Эммануэль один из самых медийных игроков США по студентам, за рекламными контрактами к нему стоят крупнейшие местные бренды. Он регулярно снимается в телешоу и дает интервью, а также участвует в различных пиар-кампаниях, собственным примером показывая, что нет ничего невозможного.
Трудно представить, что Эммануэль когда-либо попадет в НБА. Однако то, как он сумел обмануть судьбу, определенно вызывает уважение.
Влад Жуков