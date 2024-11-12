Обманул судьбу: однорукий парень феерит в американском баскетболе

Во второй год он перешел в университет Остин Пэй, за который и играет до сих пор. В этом сезоне Хансел набирает по 5 очков, 5,5 подбора, 2,2 передачи и 2 перехвата за 18 минут в среднем в первом дивизионе NCAA, что, конечно, не очень много, но все же вполне неплохо. А недавно он отметился еще одним коронным хайлайтом — в матче с университетом Батлера после перехвата всадил мощнейший данк, чем восхитил зрителей на трибунах.