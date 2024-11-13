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«Уорриорз» показали трибьют-видео в честь Клэя Томпсона. Арена приветствовала 4-кратного чемпиона стоя

4-кратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт» во вторник вышел против своей бывшей команды в составе «Далласа» на арене «Чейз центр» в Сан-Франциско.

«Уорриорз» показали трибьют-видео в честь защитника. После этого собравшиеся тепло поприветствовали одного из ключевых игроков Династии.

Томпсон выступал за «Уорриорз» с 2011 по 2024 годы.