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Джоэл Эмбиид дебютировал в сезоне — 13 очков и 5 передач в проигранном матче с «Никс»

Звездный центровой «Филадельфии» набрал 13 очков, 3 подбора, 5 передач и 1 блок-шот в проигранном матче с «Нью-Йорком» (99:111).

За 26 минут Эмбиид реализовал 2 из 11 с игры и 8 из 8 с линии.

Джоэл пропустил начало сезона из-за проблем со здоровьем, а затем отбывал 3-матчевую дисквалификацию за инцидент с участием журналиста в раздевалке. Результат «Сиксерс» — 2−8.