Джеймс Харден сравнялся с Рэем Алленом по точным 3-очковым

Теперь у Хардена 2 973 попадания, что значительно меньше, чем у лидирующего Стефена Карри из «Голден Стэйт» (3 779 перед игрой с «Мемфисом» в пятницу).
Харден догнал Аллена в матче с «Рокетс», реализовав три попытки с дальней дистанции.
Защитник «Клипперс» сравнялся с членом Зала славы Рэем Алленом, они делят второе место в списке лучших снайперов НБА.
Теперь у Хардена 2 973 попадания, что значительно меньше, чем у лидирующего Стефена Карри из «Голден Стэйт» (3 779 перед игрой с «Мемфисом» в пятницу).
Харден догнал Аллена в матче с «Рокетс», реализовав три попытки с дальней дистанции.