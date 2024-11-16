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Джеймс Харден сравнялся с Рэем Алленом по точным 3-очковым

Защитник «Клипперс» сравнялся с членом Зала славы Рэем Алленом, они делят второе место в списке лучших снайперов НБА.

Источник: Спортс"

Теперь у Хардена 2 973 попадания, что значительно меньше, чем у лидирующего Стефена Карри из «Голден Стэйт» (3 779 перед игрой с «Мемфисом» в пятницу).

Харден догнал Аллена в матче с «Рокетс», реализовав три попытки с дальней дистанции.