Стивен Эй Смит о новом формате Матча звезд: «Ужас просто. Пустая трата времени»

Вообще не виню в этом офис лиги… дело в игроках. Говорил это тысячу раз и скажу еще раз: это камень в огород игроков НБА. Они больше стараются во время тренировок в Летней лиге. Какое оправдание вы можете найти подобному раскладу, когда звезды со всей страны, даже со всего мира приезжают, чтобы посмотреть на вас в выставочной игре?" — заявил журналист ESPN.