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Стивен Эй Смит о новом формате Матча звезд: «Ужас просто. Пустая трата времени»

В 2025 году НБА ради повышения мотивации и зрелищности проведет турнир с участием четырех команд.

Источник: Спортс"

"Ужас просто. Пустая трата времени. Мне не нравится. Я считаю это оскорблением и позором для первопроходцев, которые помогли поднять продукт НБА до того уровня, который сейчас есть.

Это камень в огород игроков НБА. Лично мне вообще неинтересно будет там находиться, при этом я не выступаю против НБА таким образом. Я там, где я есть в своей жизни именно благодаря лиге.

Вообще не виню в этом офис лиги… дело в игроках. Говорил это тысячу раз и скажу еще раз: это камень в огород игроков НБА. Они больше стараются во время тренировок в Летней лиге. Какое оправдание вы можете найти подобному раскладу, когда звезды со всей страны, даже со всего мира приезжают, чтобы посмотреть на вас в выставочной игре?" — заявил журналист ESPN.