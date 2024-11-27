Би Джей Армстронг о современном баскетболе: «Какие-то роботы бегают туда-сюда по площадке. Трехочковые, лэй-апы, попытки заработать фол»

«Сейчас абсолютно ото всех людей в НБА можно услышать, что двухочковый бросок — это плохой бросок. Они говорят это мне в лицо, смотрят на меня с серьезным лицом и произносят это. Двухочковый сейчас — это плохой бросок. “Но я делал это! Я попадаю 60%!” “Ну, это все-таки плохой бросок, нам нужны сразу три очка. Мы хотим видеть трехочковые из угла, мы хотим проходы с лэй-апами или вставать на линию штрафных бросков”. Я этого не понимаю.