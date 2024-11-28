Трэй Янг установил рекорд карьеры и текущего сезона НБА, сделав 22 результативные передачи в игре с «Кливлендом»

На счету разыгрывающего 20 очков и 22 передачи при 5 потерях. Янг установил рекорд карьеры и сезона НБА по количеству передач. 7 баскетболистов «Хокс» закончили матч с двузначным количеством очков. Джейлен Джонсон (22) и Де’Андре Хантер (26) предолели планку в 20.