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Трэй Янг установил рекорд карьеры и текущего сезона НБА, сделав 22 результативные передачи в игре с «Кливлендом»

На счету разыгрывающего 20 очков и 22 передачи при 5 потерях. Янг установил рекорд карьеры и сезона НБА по количеству передач. 7 баскетболистов «Хокс» закончили матч с двузначным количеством очков. Джейлен Джонсон (22) и Де’Андре Хантер (26) предолели планку в 20.

Источник: Спортс"

Самым результативным игроком матча стал защитник «Кливленда» Донован Митчелл, набравший 30 очков и 7 передач.

«Кливленд» потерпел второе поражение в сезоне и первое на домашней арене.