Энтони Эдвардс о поражении «Миннесоты»: «Мы как маленькие дети. Слабые и не умеем разговаривать друг с другом»

"Что вы хотите знать? Почему мы мусорная команда?
Мы на подъеме — все в команде радуются. У нас спад — никто ничего не говорит. У нас что-то получается, только пока мы лидируем. Это полная чушь.
Мы чертовски слабы как команда, внутренне. Не в отношении наших соперников, а просто сами по себе. Мы не можем поговорить друг с другом.
Мы просто группа маленьких детей. Играем в команде детей. Не умеем разговаривать. Нам надо решить этот вопрос, потому что этот путь нас не устраивает.
Все 15 человек в команде замыкаются в себе и становятся чужими. Это очевидно. Все это видят. Я, команда, тренеры", — заявил Эдвардс после матча.