Трипл-дабл стал для Йокича 139-м за карьеру, что позволило ему превзойти результат легенды «Лейкерс» Мэджика Джонсона, с которым он перед этим делил 3-е место в истории НБА. На 2-й строчке Оскар Робертсон (181), лидирует одноклубник Николы Расселл Уэстбрук (200).В этом сезоне Йокич в среднем набирает 29,9 очка, 13,4 подбора и 10,4 передачи за игру.
Никола Йокич обошел Мэджика Джонсона по количеству трипл-даблов. Серб вышел на 3-е место в истории НБА
Центровой «Денвера» набрал 27 очков, 20 подборов и 11 передач в матче с «Кливлендом» (114:126) в четверг.