Швед может закончить выступления в Китае в этом сезоне. Что пошло не так?

«До плей-офф я довольно долго играл с повреждением, — отмечал в интервью “СЭ” Швед. — Врачи сказали, что на восстановление уйдет минимум три-четыре недели. Но я понимал, что если буду следовать их рекомендациям, то вряд ли моя команда выйдет в плей-офф. Поэтому, пропустив несколько игр, попросил тренера вернуть меня в состав. Но в матче с “Нанкином”, где я сделал трипл-дабл, мой надрыв стал еще больше, и по этой же мышце ниже появился еще один. А через два дня нам предстоял решающий матч за выход в плей-офф с “Тяньцзинь”. Первую половину наблюдал за игрой со скамейки (постоянно крутя велотренажер), а в третьей четверти попросил выпустить меня на паркет и отыграл до конца встречи (24 минуты). Мы выиграли, а мне не хватило всего двух подборов до трипл-дабла».