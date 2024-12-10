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Стартовал первый этап голосования на 9-й Матч всех звезд Единой лиги ВТБ

Стартовал первый этап голосования на 9-й в истории Матч всех звезд Единой лиги ВТБ, который состоится 16 февраля 2025 года в Москве на «ВТБ Арене».
Источник: Спортс"

В звездном матче сыграют две команды — «Хозяева» и «Гости».

На первом этапе голосования (9 декабря — 6 января) болельщики выберут по 4 баскетболиста (2 в заднюю и 2 в переднюю линию) в каждую команду. Для голосования представлено четыре опроса с 10 самыми эффективными игроками в каждой линии на момент старта голосования.

«Хозяева», задняя линия.

Тимофей Герасимов («Енисей») — 13,3 эффективность.

Макар Коновалов (МБА-МАИ) — 12,6 эффективность.

Дмитрий Хвостов («Пари НН») — 9,8 эффективность.

Антон Карданахишвили («Самара») — 9,8 эффективность.

Вячеслав Зайцев («Уралмаш») — 9,2 эффективность.

Александр Хоменко («Пари НН») — 8,2 эффективность.

Евгений Воронов (МБА-МАИ) — 7,6 эффективность.

Георгий Жбанов («Зенит») — 7,5 эффективность.

Даниил Касаткин (МБА-МАИ) — 6,0 эффективность.

Дмитрий Кулагин (УНИКС) — 5,7 эффективность.

«Хозяева», передняя линия.

Андрей Зубков (МБА-МАИ) — 21,0 эффективность.

Илья Попов («Самара») — 12,5 эффективность.

Сергей Балашов («Енисей») — 12,1 эффективность.

Александр Чадов («Пари НН») — 11,6 эффективность.

Александр Гудумак («Самара») — 11,4 эффективность.

Кирилл Елатонцев («Локомотив-Кубань») — 10,9 эффективность.

Владислав Трушкин (МБА-МАИ) — 10,8 эффективность.

Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань») — 10,0 эффективность.

Антон Астапкович (ЦСКА) — 9,8 эффективность.

Дмитрий Халдеев («Автодор») — 9,7 эффективность.

«Гости», задняя линия.

Мело Тримбл (ЦСКА) — 20,1 эффективность.

Джеремайя Мартин («Уралмаш») — 19,9 эффективность.

Ксавьер Мун («Зенит») — 19,8 эффективность.

Патрик Миллер («Локомотив-Кубань») — 18,9 эффективность.

Калеб Агада («Автодор») — 18,2 эффективность.

Маркос Найт (УНИКС) — 17,4 эффективность.

Алекс Хэмилтон («Парма») — 17,3 эффективность.

Алекса Аврамович (ЦСКА) — 17,1 эффективность.

Брайант Кроуфорд («Автодор») — 16,8 эффективность.

Антониус Кливленд («Локомотив-Кубань») — 15,5 эффективность.

«Гости», передняя линия.

Ройс Хэмм («Парма») — 19,0 эффективность.

Джален Рейнольдс (УНИКС) — 16,7 эффективность.

Дуэйн Бэйкон («Зенит») — 15,6 эффективность.

Джавонте Даглас («Уралмаш») — 15,1 эффективность.

Тони Джекири (ЦСКА) — 14,7 эффективность.

Алекс Пойтресс («Зенит») — 14,4 эффективность.

Хэйден Далтон («Уралмаш») — 14,3 эффективность.

Винс Хантер («Зенит») — 13,4 эффективность.

Дэниэл Утоми («Астана») — 13,4 эффективность.

Исмаэль Бако (УНИКС) — 13,3 эффективность.

Первый этап голосования продлится до 6 января 2025 года 12:00 (МСК).

На втором этапе (6−13 января) СМИ выберут в финальный состав еще 8 баскетболистов — по 4 игрока в команду «Хозяев» и «Гостей». При этом СМИ не смогут голосовать за игроков, которые будут отобраны в составы болельщиками.

На третьем этапе (13−20 января) Единая лига ВТБ выберет еще 8 баскетболистов — по 4 игрока в команду «Хозяев» и «Гостей».