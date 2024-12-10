Стартовал первый этап голосования на 9-й Матч всех звезд Единой лиги ВТБ

На первом этапе голосования (9 декабря — 6 января) болельщики выберут по 4 баскетболиста (2 в заднюю и 2 в переднюю линию) в каждую команду. Для голосования представлено четыре опроса с 10 самыми эффективными игроками в каждой линии на момент старта голосования.