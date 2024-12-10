Стартовал первый этап голосования на 9-й Матч всех звезд Единой лиги ВТБ

В звездном матче сыграют две команды — «Хозяева» и «Гости».
На первом этапе голосования (9 декабря — 6 января) болельщики выберут по 4 баскетболиста (2 в заднюю и 2 в переднюю линию) в каждую команду. Для голосования представлено четыре опроса с 10 самыми эффективными игроками в каждой линии на момент старта голосования.
«Хозяева», задняя линия.
Тимофей Герасимов («Енисей») — 13,3 эффективность.
Макар Коновалов (МБА-МАИ) — 12,6 эффективность.
Дмитрий Хвостов («Пари НН») — 9,8 эффективность.
Антон Карданахишвили («Самара») — 9,8 эффективность.
Вячеслав Зайцев («Уралмаш») — 9,2 эффективность.
Александр Хоменко («Пари НН») — 8,2 эффективность.
Евгений Воронов (МБА-МАИ) — 7,6 эффективность.
Георгий Жбанов («Зенит») — 7,5 эффективность.
Даниил Касаткин (МБА-МАИ) — 6,0 эффективность.
Дмитрий Кулагин (УНИКС) — 5,7 эффективность.
«Хозяева», передняя линия.
Андрей Зубков (МБА-МАИ) — 21,0 эффективность.
Илья Попов («Самара») — 12,5 эффективность.
Сергей Балашов («Енисей») — 12,1 эффективность.
Александр Чадов («Пари НН») — 11,6 эффективность.
Александр Гудумак («Самара») — 11,4 эффективность.
Кирилл Елатонцев («Локомотив-Кубань») — 10,9 эффективность.
Владислав Трушкин (МБА-МАИ) — 10,8 эффективность.
Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань») — 10,0 эффективность.
Антон Астапкович (ЦСКА) — 9,8 эффективность.
Дмитрий Халдеев («Автодор») — 9,7 эффективность.
«Гости», задняя линия.
Мело Тримбл (ЦСКА) — 20,1 эффективность.
Джеремайя Мартин («Уралмаш») — 19,9 эффективность.
Ксавьер Мун («Зенит») — 19,8 эффективность.
Патрик Миллер («Локомотив-Кубань») — 18,9 эффективность.
Калеб Агада («Автодор») — 18,2 эффективность.
Маркос Найт (УНИКС) — 17,4 эффективность.
Алекс Хэмилтон («Парма») — 17,3 эффективность.
Алекса Аврамович (ЦСКА) — 17,1 эффективность.
Брайант Кроуфорд («Автодор») — 16,8 эффективность.
Антониус Кливленд («Локомотив-Кубань») — 15,5 эффективность.
«Гости», передняя линия.
Ройс Хэмм («Парма») — 19,0 эффективность.
Джален Рейнольдс (УНИКС) — 16,7 эффективность.
Дуэйн Бэйкон («Зенит») — 15,6 эффективность.
Джавонте Даглас («Уралмаш») — 15,1 эффективность.
Тони Джекири (ЦСКА) — 14,7 эффективность.
Алекс Пойтресс («Зенит») — 14,4 эффективность.
Хэйден Далтон («Уралмаш») — 14,3 эффективность.
Винс Хантер («Зенит») — 13,4 эффективность.
Дэниэл Утоми («Астана») — 13,4 эффективность.
Исмаэль Бако (УНИКС) — 13,3 эффективность.
Первый этап голосования продлится до 6 января 2025 года 12:00 (МСК).
На втором этапе (6−13 января) СМИ выберут в финальный состав еще 8 баскетболистов — по 4 игрока в команду «Хозяев» и «Гостей». При этом СМИ не смогут голосовать за игроков, которые будут отобраны в составы болельщиками.
На третьем этапе (13−20 января) Единая лига ВТБ выберет еще 8 баскетболистов — по 4 игрока в команду «Хозяев» и «Гостей».