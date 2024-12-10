Илона Корстин: «В Матче звезд Лиги самые звездные российские игроки сыграют против лучших иностранных»

Первый выбор — за болельщиками. Голосование пройдет в социальных сетях Лиги и завершится 6 января 2025 года. По итогам этого этапа голосования мы узнаем имена сразу восьми игроков, которые попадут в итоговые составы команд на Матч всех звезд. Затем голосование пройдет среди крупнейших СМИ, после чего свой выбор сделает Лига. Таким образом, после трех этапов голосования определятся составы двух команд — «Хозяев» и «Гостей» — каждая из которых будет состоять из 12 игроков", — сказала генеральный директор Единой лиги ВТБ.