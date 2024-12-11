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Адетокумбо и Лиллард набрали 65 очков на двоих, «Бакс» стали первыми полуфиналистами Кубка НБА

«Бакс» стали первыми полуфиналистами Кубка НБА. В субботу команда Дока Риверса в Лас-Вегасе сыграет с победителем четвертьфинала между «Никс» и «Хоукс».

Источник: Спортс"

В составе «Милуоки» Яннис Адетокумбо (37 очков, 7 подборов) и Дэмиан Лиллард (28 очков, 9 передач) набрали в сумме 65 очков.

У «Мэджик» отсутствовали травмированные форварды Паоло Банкеро, Джонатан Айзек и Франц Вагнер, а также защитник Гэри Харрис.