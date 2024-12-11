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Гилберт Аренас о Николе Йокиче: «Он выдает пустую статистику»

По мнению бывшего игрока НБА, выдающиеся статистические показатели центрового «Денвера» обесцениваются из-за отсутствия результатов у команды. Клуб из Колорадо идет на 7-м месте в конференции.

Источник: Спортс"

"У Майкла Джордана был исторический сезон, когда он набирал 37 очков за игру, но он был далек от звания MVP, то же самое случалось с Кобе Брайантом после возвращения. Много кто может показывать хорошую статистику в плохой команде, но в последние 30 лет мы не вознаграждали только лишь индивидуальное выступление.

Такое происходит в каждом сезоне. Мы называем это пустой статистикой. Цифры, которые не имеют смысла, команда проигрывает.

«Наггетс» становились чемпионами, а значит, должны возвращаться и продолжать доминировать. У них сохранился костяк команды. В чем проблема?" — заявил Аренас.

Йокич в этом сезоне набирает в среднем 32,3 очка, 13,6 подбора и 10,2 передачи при 56,1% с игры.