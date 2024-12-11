Гилберт Аренас о Николе Йокиче: «Он выдает пустую статистику»

"У Майкла Джордана был исторический сезон, когда он набирал 37 очков за игру, но он был далек от звания MVP, то же самое случалось с Кобе Брайантом после возвращения. Много кто может показывать хорошую статистику в плохой команде, но в последние 30 лет мы не вознаграждали только лишь индивидуальное выступление.