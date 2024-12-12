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«Спорт объединяет». Димитрис Итудис резко отреагировал на вопрос, назвавший Россию «страной-террористом»

Греческому специалисту начали задавать вопрос о работе в России, назвав ее «страной-террористом». Итудис прервал журналиста сразу после этих слов.

«Ты серьезно? Задавай такие вопросы где-нибудь в другом месте. Я не политик. Я баскетбольный тренер. Спорт объединяет. У меня куча игроков из разных стран с разными паспортами. Спорт объединяет. Вот что тебе нужно представлять своей работой», — закрыл тему главный тренер «Хапоэля Тель-Авив».Итудис проработал в ЦСКА с 2014 по лето 2022 года.