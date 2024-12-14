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«Уралмаш» обыграл «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

«Уралмаш» обыграл «Астану» в матче Единой лиги ВТБ со счетом 80:62.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Екатеринбургский «Уралмаш» одержал победу над «Астаной» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу.

Встреча, прошедшая в Астане, завершилась со счетом 80:62 (22:7, 21:20, 23:22, 14:13). Самым результативным стал баскетболист «Уралмаша» Джеремайя Мартин, набравший 19 очков. У хозяев дабл-дабл оформил Данила Походяев (10 очков и 11 подборов).

«Уралмаш» (девять побед и десять поражений) занимает шестое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Астана» (0−20) располагается на последней, 20-й строчке.

В следующем матче «Уралмаш» 17 декабря примет саратовский «Автодор», «Астана» в этот же день сыграет дома с пермской «Пармой».