«Голден Стэйт» выменял Денниса Шредера

У Шредера истекающее соглашение на 13 млн долларов. Ранее Де’Энтони Мелтон выбыл из-за разрыва крестообразных связок на весь сезон. Его контракт — 12,8 млн долларов. Кроме того, «Уорриорс» получат от «Нетс» один пик второго раунда. Шредер — один из лучших разыгрывающих в этом сезоне. Его средние показатели — 18,4 очка и 6,6 передачи за 33,6 минуты. Он совершает 6,5 трехочковых и реализует 39% из них. Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр признавал, что у команды возникли проблемы после травмы Мелтона: команде необходим дополнительный разыгрывающий, способный организовать атаку резервной пятерки и реализовывать дальние броски.