Яннис Адетокумбо: «Ждали, что мы с Лиллардом станем лучшей парой игроков в истории с первого дня. Но нужно время»

«Мы чувствуем себя более комфортно на площадке. Наша “химия” на самом высоком уровне за все время вместе. В конце концов, нужно время. Многие ожидали от нас, что мы станем лушей парой игроков в истории с первого дня, но нужно время. Это наш второй год вместе. На комфортно на паркете, мы знаем, что сможем помочь друг другу занять нужные позиции на площадке и быть более эффективным. Всегда есть области, в которых можно стать лучше. И мы это сделаем. Но я очень рад состоянию нашей парной игры», — заключил Адетокумбо.