Отец погибшего баскетболиста Тиммы рассказал о конфликте с сыном

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Отец покончившего с собой латвийского баскетболиста Яниса Тиммы баскетбольный тренер Райтис Тимма сообщил, что последние три года они с сыном не контактировали и в целом были в плохих отношениях.
Во вторник в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что тело Тиммы нашли в подъезде дома в центре Москвы. По предварительной информации, он покончил с собой.
«Я еще ничего не знаю. Я хочу найти какие-то контакты, я не знаю, с кем мне вообще там связываться. У нас три года были конфликты, я везде заблокирован был. Я не могу вникнуть сразу во всю эту историю. Отношения у нас были ужасные и страшные. У меня один друг об этом где-то прочитал в семь утра и все, а сейчас везде уже об этом. Надо бы точно знать, что это он. Может, есть надежда, что это не так», — сказал Райтис Тимма в интервью изданию Super.
Седокова и Тимма поженились в 2020 году. На прошлой неделе судебный участок мирового судьи Хорошевского района Москвы удовлетворил иск Седоковой о разводе. В России 32-летний баскетболист выступал за петербургский «Зенит» и подмосковные «Химки» с 2015 по 2021 год.