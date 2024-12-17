Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитрий Губерниев отреагировал на смерть баскетболиста Яниса Тиммы

Спортивный комментатор и известный журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на смерть латвийского баскетболиста Яниса Тиммы.

Источник: Чемпионат.com

Спортсмен был найден мёртвым сегодня, 17 декабря.

«Какой ужас… Ну, как так, Янис…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что рядом с телом Тиммы лежал телефон, а на заставке был номер его бывшей жены Анны Седоковой и просьба ей позвонить. Пара развелась в этом году. В браке они состояли с 2020-го.

В России Тимма выступал за «Зенит», «Химки» и УНИКС. Янис также пробовал свои силы в Летней лиге НБА, где играл за «Орландо Мэджик». Его средняя статистика — 7 очков и 3,4 подбора.