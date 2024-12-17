Бывший клуб Яниса Тиммы выразил соболезнования родным баскетболиста

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» выразил соболезнования родным и близким латвийского игрока Яниса Тиммы.
Во вторник в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что тело бывшего супруга певицы Анны Седоковой нашли в подъезде дома в центре Москвы. По предварительной информации, Тимма покончил с собой.
«Баскетбольный клуб “Зенит” выражает глубокие соболезнования родным и близким Яниса Тиммы, который трагически погиб сегодня ночью в Москве. Экс-форварду “сине-бело-голубых” было 32 года», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале команды.
Седокова и Тимма поженились в 2020 году. На прошлой неделе судебный участок мирового судьи Хорошевского района Москвы удовлетворил иск Седоковой о разводе. В России 32-летний баскетболист выступал за петербургский «Зенит» и подмосковные «Химки» с 2015 по 2021 год.