Седокова, задыхаясь от слез, отреагировала на смерть бывшего мужа Тиммы, покончившего с собой: видео

«Я всю жизнь не понимала, как люди, у которых происходит такое в жизни, могут записывать сториз. Но сейчас я вас очень сильно прошу, пожалуйста, у меня ребенок, он маленький, он ничего не должен знать. Вы не представляете, в каком аду я жила последние годы. Я должна просто спасти своего ребенка от этой информации. Пожалуйста, я вас очень прошу», — сказала Седокова на видео.