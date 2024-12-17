Седокова, задыхаясь от слез, отреагировала на смерть бывшего мужа Тиммы, покончившего с собой: видео

«Я всю жизнь не понимала, как люди, у которых происходит такое в жизни, могут записывать сториз. Но сейчас я вас очень сильно прошу, пожалуйста, у меня ребенок, он маленький, он ничего не должен знать. Вы не представляете, в каком аду я жила последние годы. Я должна просто спасти своего ребенка от этой информации. Пожалуйста, я вас очень прошу», — сказала Седокова на видео.
Тимма скончался в ночь с 16 на 17 декабря. Тело 32-летнего баскетболиста было обнаружено в подъезде одного из частных хостелов, расположенного в пятиэтажке в центре Москвы. Рядом лежал телефон, на заставке которого был номер Седоковой и сообщение «Позвоните Анне». Причиной смерти стала асфиксия, по предварительным данным, латвийский спортсмен покончил с собой.
За неделю до смерти Тимма официально развелся с Седоковой. Пара состояла в браке с 2020 года. Общих детей у них не было.