Угрожал суицидом и не обманул: несчастная любовь к Анне Седоковой обернулась трагедией ее бывшего мужа Яниса Тиммы

«Эта стерва заставила меня пройти настоящий ад. Когда я узнала об их романе, я чуть с ума не сошла! Похудела от нервов на пять килограммов, хотя и так была стройной. Да, у нас было не все гладко, решили пожить отдельно, но не разводиться: все-таки девять лет вместе, сын только родился… И летом, когда мы пытались спасти семью, она даже не отпустила его домой по окончании сезона. Седокова все время была между нами. А еще она все время надевает его футболки, записывает в них сторис… Это сводит меня с ума!



Он пошел на радикальные меры. Заблокировал все карты до тех пор, пока я не подпишу эти бумаги. Никто не понимает, что происходит, обе наши семьи плачут, друзья в шоке. Ведь все понимают, что ей нужны только деньги Яниса — все, кроме него… “— рассказывала Сана Тимма в интервью “Московскому Комсомольцу”.