Угрожал суицидом и не обманул: несчастная любовь к Анне Седоковой обернулась трагедией ее бывшего мужа Яниса Тиммы

Бывший баскетболист «Зенита», «Уникса», «Химок» и сборной Латвии Янис Тимма был найден мертвым сегодня ночью. Предположительная причина смерти — самоубийство. Согласно источникам, рядом с телом Яниса обнаружили телефон с заставкой «позвоните Анне» и ее номером. Анна — экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова, с которой баскетболист около недели назад официально развелся.
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С Тиммой Седокова познакомилась в 2019 году. Он тогда только приехал в Москву, чтобы играть в подмосковных «Химках».
Латыша пригласили на мероприятие в бар певицы, который только пару дней как открылся. Там одна из сотрудниц Анны подарила Янису свитшот марки одежды, которую выпускала певица. Вот только взять с собой он его не мог, что возмутило Седокову, когда тот оставил вещь на стойке бара.
«Аня подошла ко мне и сказала: “Что вы за человек такой?!” — я попытался объясниться, что просто не могу его с собой взять», — говорил баскетболист «Антенне».
Седокова решила проблему, договорившись передать свитшот спортсмену на следующий день. Для этого она записала его ник в запрещенной соцсети, а еще, как сама говорит, случайно подписалась на прибалта.
— Через пару дней вижу, что меня и мою марку одежды отмечает в сторис какой-то парень, одетый в тот самый свитшот. При этом он едет в машине и поет мою песню «Шантарам». Было приятно, я сделала репост с сердечком. Тут же поняла, что слишком поторопилась, удалила и перевыложила уже со смайликом. Поверьте, я никогда в жизни не обратила бы внимания на парня, даже очень симпатичного, если бы он не отметил мою марку одежды и при этом не исполнял мою песню! Знаете, женщины часто с особой симпатией относятся к мужчинам, которые уважают ее детей. И возможно, такое внимание Яниса к тому, что я делаю, стало тем крючком, на который я и попала.
После этого у певицы и баскетболиста завязалась переписка. Она подпустила его к себе не сразу, но поход в кино все изменил. После того свидания пара уже не расставалась. Когда стало публично известно о романе звезд, разразился скандал, так как Тимма состоял в браке и воспитывал ребенка. Позже он заявил, что на момент новых отношений не жил с супругой полгода, чем удивил ее.
«Эта стерва заставила меня пройти настоящий ад. Когда я узнала об их романе, я чуть с ума не сошла! Похудела от нервов на пять килограммов, хотя и так была стройной. Да, у нас было не все гладко, решили пожить отдельно, но не разводиться: все-таки девять лет вместе, сын только родился… И летом, когда мы пытались спасти семью, она даже не отпустила его домой по окончании сезона. Седокова все время была между нами. А еще она все время надевает его футболки, записывает в них сторис… Это сводит меня с ума!
Он пошел на радикальные меры. Заблокировал все карты до тех пор, пока я не подпишу эти бумаги. Никто не понимает, что происходит, обе наши семьи плачут, друзья в шоке. Ведь все понимают, что ей нужны только деньги Яниса — все, кроме него… “— рассказывала Сана Тимма в интервью “Московскому Комсомольцу”.
Седокова прокомментировала нападки и попросила не верить ничему, что мусолилось в прессе: «Янис — самый добрый и порядочный человек, которого я встречала. Он — гордость страны, гордость команды и моя гордость».
После этого наступило затишье, а затем Тимма сделал предложение возлюбленной. Они стали часто вместе появляться на мероприятиях, поддерживали друг друга, активно постили романтический контент в соцсетях. В 2020-м состоялась церемония бракосочетания, на которой присутствовали только самые близкие.
«Прошлый опыт отношений научил меня тому, что обо всем надо разговаривать. Теперь понимаю, что многое можно исправить. Не бывает идеальной розовой картинки. И мы с Янисом ссоримся, ругаемся. Но нашли решение. У нас есть стоп-слово. Если кто-то из нас произносит “персик”, другой сиюминутно замолкает и забывает обо всем, что только что наговорил», — признавалась Седокова Woman`s Day.
Казалось бы, в семье полная идиллия, но многочисленные ссоры настигли и их. Перед тем, как подать на развод, по словам Седоковой, они «расставались раз 20».
После ухода из «УНИКСа» Янис пробовал заиграть заграницей: выступал за клубы из США, Пуэрто-Рико, Турции и Испании. Седокова следовала за мужем, при этом периодически возвращаясь в Россию. В этом году Янис решил выступать за российскую медиабаскетбольную команду Анны в лиге 3×3, за что в родной для него Латвии баскетболиста сильно захейтили.
По данным Mash, одной из причин ссор был тот факт, что семья долгое время жила за счет Седоковой. Перед тем, как ЗАГС окончательно признал их брак недействительным, Янис всячески пытался восстановить отношения и угрожал, что может пойти на крайние меры вплоть до суицида, если не добьется цели.
Так, некоторое время назад Тимма вышел в прямой эфир в соцсетях. По телевизору крутили клипы Седоковой, а на кровати лежали неизвестные таблетки. Самого баскетболиста в кадре не было. Также отметим, что в своих соцсетях Янис периодически писал, что «Седокова променяла их любовь на деньги и что он не хочет больше жить».
16 декабря у Седоковой был день рождения, среди тех, кто публично поздравил певицу, был и Янис. Также в комментариях к посту певицы баскетболист оставил дату своей смерти.
Через несколько часов Тиммы не стало…
Седокова уже вышла на связь — сказала, что «Вы не представляете, в каком аду я жила последние годы», и попросила, чтобы «ее ребенок ничего не узнал».
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Тимма — не первый бывший супруг Анны, жизнь которого оборвалась. В начале нулевых певица была замужем за капитаном киевского «Динамо» Валентином Белькевичем: расписались в 2004-м, вскоре у них родилась дочь, два года спустя они разошлись, Валентин вернулся к своей бывшей возлюбленной. А в 2014-м к тому моменту уже закончивший карьеру футболист скончался от тромбоэмболии.