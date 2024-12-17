Единая лига отреагировала на смерть Яниса Тиммы

Напомним, тело Тиммы обнаружили в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. Рядом лежал телефон, а на заставке был номер бывшей жены Анны Седоковой и просьба ей позвонить. Пара состояла в браке с 2020 года. В этом году они развелись.