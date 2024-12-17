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Единая лига отреагировала на смерть Яниса Тиммы

Пресс-служба Единой лиги ВТБ выразила соболезнования родным и близким латвийского баскетболиста Яниса Тиммы.

Источник: Чемпионат.com

Именитого спортсмена не стало в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года.

«Погиб Янис Тимма. В Единой лиге ВТБ латвийский баскетболист выступал за ВЭФ (2014−2015), “Зенит” (2015−2017), “Химки” (2019−2021) и УНИКС (2021). В сезоне-2016/2017 принял участие в Матче всех звёзд. Единая лига ВТБ выражает искренние соболезнования родным и близким Яниса Тиммы», — говорится в сообщении организации.

Напомним, тело Тиммы обнаружили в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. Рядом лежал телефон, а на заставке был номер бывшей жены Анны Седоковой и просьба ей позвонить. Пара состояла в браке с 2020 года. В этом году они развелись.