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Александр Медведев: «Тимма не смог преодолеть нередкую личную драму. И никто ему не помог»

Председатель совета директоров БК «Зенит» Александр Медведев прокомментировал уход из жизни бывшего форварда клуба Яниса Тиммы.

Источник: Соцсети

«Очень огорчены трагическим известием о смерти Яниса Тиммы, игрока европейского уровня, отлично проявлявшего себя в России в “Зените”, УНИКСе и “Химках”. Он справлялся и с нападением, и с защитой самых сильных соперников, но, похоже, не смог преодолеть нередкую личную драму. И никто ему не помог», — приводит слова Медведева РИА Новости.

Тимма скончался в ночь с 16 на 17 декабря. За неделю до этого суд официально оформил развод 32-летнего спортсмена с певицей Анной Седоковой. Тело гражданина Латвии было обнаружено в подъезде одного из частных хостелов, расположенного в пятиэтажке в центре Москвы. Рядом лежал телефон, на заставке которого был номер Седоковой и сообщение «Позвоните Анне». Причиной смерти стала асфиксия. По предварительным данным, Тимма покончил с собой.