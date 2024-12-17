Александр Медведев: «Тимма не смог преодолеть нередкую личную драму. И никто ему не помог»

Тимма скончался в ночь с 16 на 17 декабря. За неделю до этого суд официально оформил развод 32-летнего спортсмена с певицей Анной Седоковой. Тело гражданина Латвии было обнаружено в подъезде одного из частных хостелов, расположенного в пятиэтажке в центре Москвы. Рядом лежал телефон, на заставке которого был номер Седоковой и сообщение «Позвоните Анне». Причиной смерти стала асфиксия. По предварительным данным, Тимма покончил с собой.