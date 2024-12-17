«Седокова уничтожила его». Директор рижской школы — за несколько дней до смерти Тиммы

«Образно говоря, вчера он был деревенским мальчиком из бедной семьи. Он был никем — простым деревенским мальчиком из Краславского района. Он хорошо начал карьеру, хорошо развивался — драфт НБА и так далее. Постепенно он стал звездой. У молодых людей часто сносит крышу. Потом он попал в “Химки” с большой зарплатой.



И вдруг телезвезда, красавица Седокова начала проявлять внимание к этому деревенскому парню из Краславы. У него вдвойне снесло крышу. Я его не оправдываю, но по-человечески понимаю. Чем это закончилось — мне очень жаль по-человечески. Седокова уничтожила его как игрока, он сегодня никому не нужен, его карьера окончена. Также Седокова опустошила его кошелёк», — приводит слова Шенхоффа TVNET со ссылкой на его выступление в подкасте VEF Rīga.