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«Седокова уничтожила его». Директор рижской школы — за несколько дней до смерти Тиммы

Директор детско-юношеской баскетбольной школы «Рига» Гунтис Шенхофф за несколько дней до смерти баскетболиста Яниса Тиммы заявил, что бывшая жена игрока Анна Седокова разрушила его карьеру.

Источник: bckhimki.com

«Образно говоря, вчера он был деревенским мальчиком из бедной семьи. Он был никем — простым деревенским мальчиком из Краславского района. Он хорошо начал карьеру, хорошо развивался — драфт НБА и так далее. Постепенно он стал звездой. У молодых людей часто сносит крышу. Потом он попал в “Химки” с большой зарплатой.

И вдруг телезвезда, красавица Седокова начала проявлять внимание к этому деревенскому парню из Краславы. У него вдвойне снесло крышу. Я его не оправдываю, но по-человечески понимаю. Чем это закончилось — мне очень жаль по-человечески. Седокова уничтожила его как игрока, он сегодня никому не нужен, его карьера окончена. Также Седокова опустошила его кошелёк», — приводит слова Шенхоффа TVNET со ссылкой на его выступление в подкасте VEF Rīga.

Тиммы не стало в ночь на 17 декабря мск. Его обнаружили в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. Рядом лежал телефон, а на заставке был номер бывшей жены Анны Седоковой и просьба ей позвонить. Пара состояла в браке с 2020 года. В этом году они развелись. Янис очень тяжело переживал расставание.