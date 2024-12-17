Матчи баскетбольной Евролиги начнутся с минуты молчания в память о Тимме

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Ближайшие матчи Евролиги начнутся с минуты молчания в память о погибшем экс-баскетболисте петербургского «Зенита» Янисе Тимме, сообщается на странице турнира в соцсети X.
Во вторник в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что тело бывшего супруга певицы Анны Седоковой нашли в подъезде дома в центре Москвы. По предварительной информации, 32-летний Тимма покончил с собой.
«Во вторник баскетбольная Евролига вместе с латвийским и мировым баскетбольным сообществом скорбит о кончине Яниса Тиммы. Перед началом всех матчей 16-го тура Евролиги и 12-го тура Еврокубка будет объявлена минута молчания в память о нем», — говорится в заявлении.
Седокова и Тимма поженились в 2020 году. На прошлой неделе судебный участок мирового судьи Хорошевского района Москвы удовлетворил иск Седоковой о разводе.
В России баскетболист выступал за петербургский «Зенит» и подмосковные «Химки» с 2015 по 2021 год. По итогам сезона-2014/15 форвард был признан лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ. На драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2013 года Тимма был выбран клубом «Мемфис Гриззлис» под общим 60-м номером. За сборную Латвии спортсмен сыграл в 68 матчах. В ноябре латвиец дебютировал в российской медиабаскетбольной лиге 3×3. Согласно принятому в 2022 году в Латвии закону, Тимма мог лишиться места в сборной страны из-за нарушения запрета на участие в проводящихся в России и Белоруссии соревнованиях.