Матчи баскетбольной Евролиги начнутся с минуты молчания в память о Тимме

В России баскетболист выступал за петербургский «Зенит» и подмосковные «Химки» с 2015 по 2021 год. По итогам сезона-2014/15 форвард был признан лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ. На драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2013 года Тимма был выбран клубом «Мемфис Гриззлис» под общим 60-м номером. За сборную Латвии спортсмен сыграл в 68 матчах. В ноябре латвиец дебютировал в российской медиабаскетбольной лиге 3×3. Согласно принятому в 2022 году в Латвии закону, Тимма мог лишиться места в сборной страны из-за нарушения запрета на участие в проводящихся в России и Белоруссии соревнованиях.