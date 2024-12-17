Представлены данные об имуществе Тиммы и Седоковой

Сообщается, что певица намеревалась выплачивать по полмиллиона рублей в месяц, чтобы погасить долг в течение нескольких лет. Кредит на одну квартиру якобы взял отец младшего сына Седоковой Артём Комаров, а во вторую деньги вложил сам Тимма — однако позже её пришлось продать.