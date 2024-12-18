Дэмиан Лиллард: «Я больше поклонник оригинального формата Матча всех звезд»

Я определенно больше поклонник оригинального формата. Я считаю, что шанс сыграть в воскресенье — это нечто особенное. Только лучшим игрокам это удается. Не у всех есть такой опыт. Одна половина меня спрашивает: «Зачем? Зачем это менять?» — сказал разыгрывающий «Милуоки».