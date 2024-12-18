Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дэмиан Лиллард: «Я больше поклонник оригинального формата Матча всех звезд»

"Посмотрим. Я понимаю, что пытаются сделать. Хотят создать некий соревновательный момент в этом воскресном матче. Хотят попробовать внести разнообразие, чтобы сделать игру более интересной. Посмотрим.

Источник: Спортс"

Я определенно больше поклонник оригинального формата. Я считаю, что шанс сыграть в воскресенье — это нечто особенное. Только лучшим игрокам это удается. Не у всех есть такой опыт. Одна половина меня спрашивает: «Зачем? Зачем это менять?» — сказал разыгрывающий «Милуоки».