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Бронни Джеймс примет участие в выставочном мероприятии G-лиги в Орландо

Новичок «Лейкерс» на этой неделе станет участником G League Winter Showcase в Орландо.

Мероприятие, которое пройдет с 19 по 22 декабря в Орландо, является одним из важнейших событий в календаре Лиги развития. Его посетят представители всех 30 команд НБА, они будут оценивать перспективных игроков турнира.20-летний Джеймс, выбранный «Лейкерс» под 55-м номером на драфте-2024, в среднем набирал 20,7 очка при 43,1% с игры, 3,0 подбора и 2,0 передачи в последних трех матчах за «Саут-Бэй Лейкерс».