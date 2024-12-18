Сын Денниса Шредера об обмене отца в «Голден Стэйт»: «Теперь у нас хорошая команда»

«Узнав об обмене, он сказал: “О, нам повезло, теперь у нас, по крайней мере, хорошая команда”. Это было первое, что я услышал, и я не мог не рассмеяться, хотя был в плохом настроении. Конечно же, он фанат Стефа Карри… Он смотрит каждую игру Стефа, все, что он делает. Он в восторге от того, что увидит его. Даже вчера, когда я пришел домой, он спросил: “А Стеф Карри был там?” Я такой: “А ты не хочешь спросить, как у меня дела?”.