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Сын Денниса Шредера об обмене отца в «Голден Стэйт»: «Теперь у нас хорошая команда»

6-летний Деннис Шредер-младший рад переходу экс-игрока «Нетс» в состав «Уорриорз».

Источник: Спортс"

«Узнав об обмене, он сказал: “О, нам повезло, теперь у нас, по крайней мере, хорошая команда”. Это было первое, что я услышал, и я не мог не рассмеяться, хотя был в плохом настроении. Конечно же, он фанат Стефа Карри… Он смотрит каждую игру Стефа, все, что он делает. Он в восторге от того, что увидит его. Даже вчера, когда я пришел домой, он спросил: “А Стеф Карри был там?” Я такой: “А ты не хочешь спросить, как у меня дела?”.