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Родные собирают деньги на похороны баскетболиста Тиммы

Родные погибшего баскетболиста Яниса Тиммы собирают деньги на похороны в связи с тяжелой финансовой ситуацией. Об этом сообщает Jauns со ссылкой на социальные сети друга спортсмена Гатиса Лининьша.

Источник: Газета.Ру

«Меня зовут Гатис Лининьш, Янис Тимма был моим близким другом. Пишу со слов матери, Аусмы Тиммы. Она должна поехать в Москву, чтобы привезти тело Яниса в Латвию. К сожалению, у нее нет для этого финансовых ресурсов. Мы будем благодарны за любую поддержку», — написал Лининьш.

В ночь на 17 декабря в СМИ появилась информация, что тело Тиммы нашли в одном из отелей Москвы.

16 декабря баскетболист поздравил свою бывшую супругу — певицу Анну Седокову — с днем рождения.

Седокова и Тимма были женаты с 2020 года. В октябре 2024 года стало известно, что пара подала на развод, а в декабре брак был официально расторгнут. В России 32-летний спортсмен также выступал за «Зенит», который также уже выразил свои соболезнования, и «Химки» с 2015 по 2021 год. В 2024 году спортсмен присоединился к баскетбольной команде «Аликсон», которая участвует в турнире Media Basket.