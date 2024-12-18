«Сейчас везде будет Аня, все корпоративы — ее». Как звезды, семья и спортсмены отреагировали на смерть Тиммы

Популярный продюсер Сергей Дворцов тоже выдвинул необычную версию. «Янис безумно переживал и не хотел этого развода. Несмотря на все его похождения, он любил Аню. У него произошло с ней слияние, он во время ее работы постоянно был рядом. Возможно, Янис захотел припугнуть Аню, потерять сознание, но выжить. Он хотел ей таким образом отомстить, ведь именно она была инициатором расставания. Я знаю, что Аня бы его в тот момент действительно пожалела», — цитирует Дворцова издание «Абзац».