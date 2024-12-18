Баскетболистки «Горизонта» выиграли седьмой матч кряду в чемпионате Беларуси

Турнирную таблицу мужского первенства возглавляют баскетболисты могилевского «Борисфена», которые накануне победили в гостях действующих чемпионов страны баскетболистов «МИНСКА» со счетом 79:66. Витебский «Рубон» со счетом 108:45 переиграл у себя дома столичный клуб «Импульс-БГУИР», для которого это 15-е поражение в 15 проведенных встречах.