Баскетболистки «Горизонта» выиграли седьмой матч кряду в чемпионате Беларуси

Лидеры турнира баскетболистки «Горизонта» выиграли седьмой поединок подряд, разгромив молодежную команду БК «МИНСК» со счетом 74:48. Из 15 проведенных встреч подопечные Наталии Трофимовой выиграли 14, потерпев единственное поражение от главной дружины «МИНСКА», которая сегодня без проблем переиграла «Горизонт-2-РЦОП» — 76:42. Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Горизонт» — 29 очков (15 матчей), «МИНСК» — 27 (15), «Олимпия» (Гродно) — 25 (15).
Турнирную таблицу мужского первенства возглавляют баскетболисты могилевского «Борисфена», которые накануне победили в гостях действующих чемпионов страны баскетболистов «МИНСКА» со счетом 79:66. Витебский «Рубон» со счетом 108:45 переиграл у себя дома столичный клуб «Импульс-БГУИР», для которого это 15-е поражение в 15 проведенных встречах.
Положение в группе лидеров сейчас таково: «Борисфен» — 26 очков (15 матчей), «Гродно-93» — 25 (15), «МИНСК» — 24 (15), «Рубон» — 24 (16). В следующем туре 21 декабря «МИНСК» на своей площадке будет соперничать с «Гродно-93», а «Борисфен» у себя дома примет «Импульс-БГУИР».