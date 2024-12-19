Знакомый объяснил, почему у семьи Яниса Тиммы «не было денег»

«В Латвии на похороны Яниса Тиммы собрали нужную сумму в первый день. Как я понял, деньги перевели на счёт матери Яниса. К сбору подключился местный бизнесмен, часть добавили друзья и коллеги-баскетболисты. У всех возникает вопрос, почему у семьи не было денег? Всё просто: в последнее время Тимма жил в Майами, где снимал хату за приличную сумму. Но когда ты особо не играешь, деньги заканчиваются. Тем более там он жил с Седоковой, не только же аренду квартиры оплачивал. Вероятно, бабки спускал на жену. Вот и просадил всё», — приводит слова знакомого «Московский комсомолец».