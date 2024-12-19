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Знакомый объяснил, почему у семьи Яниса Тиммы «не было денег»

Один из знакомых погибшего баскетболиста Яниса Тиммы дал комментарий о финансовом положении семьи игрока.

Ранее стало известно, что похороны Яниса оплатит бывшая жена Тиммы Анна Седокова. Кроме того, сообщалось, что она организует транспортировку его тела в Латвию. Также к сбору средств подключились многие люди в самой Латвии.

«В Латвии на похороны Яниса Тиммы собрали нужную сумму в первый день. Как я понял, деньги перевели на счёт матери Яниса. К сбору подключился местный бизнесмен, часть добавили друзья и коллеги-баскетболисты. У всех возникает вопрос, почему у семьи не было денег? Всё просто: в последнее время Тимма жил в Майами, где снимал хату за приличную сумму. Но когда ты особо не играешь, деньги заканчиваются. Тем более там он жил с Седоковой, не только же аренду квартиры оплачивал. Вероятно, бабки спускал на жену. Вот и просадил всё», — приводит слова знакомого «Московский комсомолец».