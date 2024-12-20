Знакомый Яниса Тиммы объяснил, почему баскетболист не мог вернуться в Латвию

«Его бы тут зачморили. Хотя, если уж откровенно, многие спортсмены хотели бы играть в России, но боялись отхватить, как случилось с Янисом. Некоторые наблюдали за ним со стороны, анализировали, получится ли у него прорубить окно в Россию», — приводит слова знакомого Тиммы издание «Московский комсомолец».