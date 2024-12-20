В Латвии опровергли оплату Седоковой похорон баскетболиста Тиммы

Во вторник в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что тело бывшего супруга Седоковой нашли в подъезде дома в центре Москвы. По предварительной информации, Тимма покончил с собой. Представитель артистки сообщила РИА Новости, что Седокова оплатит транспортировку тела и похороны спортсмена. Также в соцсетях команды Alikson Team, за которую выступал Тимма, было опубликовано заявление о том, что клуб совместно с Седоковой возьмет на себя организацию и оплату транспортировки и похорон.
«Для меня это последняя задача в жизни Яниса, и она не из легких. Для семьи Яниса собранная сумма пожертвований и огромная поддержка были эмоционально важны, потому что это помогло им понять, что его все еще любят в Латвии. То, что там написано (в заявлении команды Alikson Team), — явная ложь. Все расходы покрываются и будут покрываться из пожертвованных средств», — приводит слова Лаувы портал Jauns.
Отмечается, что было собрано 60 тысяч евро. Первая жена игрока Сана Оша, которая растит сына Кристиана от брака с Тиммой, поблагодарила Лауву за сбор средств.
«Я говорила об этом Мартиньшу лично, но хотела также публично поблагодарить его за все, что он всегда делал для Яниса», — написала Оша в Instagram*.
Тимма выступал за «Зенит», УНИКС и подмосковные «Химки» с 2015 по 2021 год. По итогам сезона-2014/15 форвард был признан лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ. На драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2013 года Тимма был выбран клубом «Мемфис Гриззлис» под общим 60-м номером. За сборную Латвии спортсмен сыграл в 68 матчах. В ноябре он дебютировал в российской медиабаскетбольной лиге 3×3. Согласно принятому в 2022 году в Латвии закону, Тимма мог лишиться места в сборной страны из-за нарушения запрета на участие в проводящихся в России и Белоруссии соревнованиях.
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