В Латвии опровергли оплату Седоковой похорон баскетболиста Тиммы

«Для меня это последняя задача в жизни Яниса, и она не из легких. Для семьи Яниса собранная сумма пожертвований и огромная поддержка были эмоционально важны, потому что это помогло им понять, что его все еще любят в Латвии. То, что там написано (в заявлении команды Alikson Team), — явная ложь. Все расходы покрываются и будут покрываться из пожертвованных средств», — приводит слова Лаувы портал Jauns.