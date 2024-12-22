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Мо Вагнер получил травму колена в первой четверти матча против «Майами»

Центровой «Орландо» получил травму колена в первой четверти матча против «Майами» (121:114). Игроку потребовалась помощь, чтобы покинуть площадку.

Центровой проводит свой лучший сезон, набирая 13,3 очка и 5,1 подбора в среднем и реализуя 36% бросков из-за дуги. Его брат форвард Франц Вагнер восстанавливается после травмы мышц живота. Матч против «Хит» пропустил защитник Джейлен Саггс, получивший небольшую травму голеностопа в предыдущем матче.