Центровой проводит свой лучший сезон, набирая 13,3 очка и 5,1 подбора в среднем и реализуя 36% бросков из-за дуги. Его брат форвард Франц Вагнер восстанавливается после травмы мышц живота. Матч против «Хит» пропустил защитник Джейлен Саггс, получивший небольшую травму голеностопа в предыдущем матче.
Мо Вагнер получил травму колена в первой четверти матча против «Майами»
Центровой «Орландо» получил травму колена в первой четверти матча против «Майами» (121:114). Игроку потребовалась помощь, чтобы покинуть площадку.